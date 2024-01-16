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Трамп виграв праймериз в Айові, антиукраїнський кандидат вибув
08:48 16.01.2024 |
Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз, що пройшли в Айові в понеділок.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
За даними Edison Research, після підрахунку 95% очікуваних голосів, Трамп отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.
45-річний губернатор Флориди Рон ДеСантіс несподівано вирвався на друге місце, у нього 21%. У колишньої представниці США в ООН Ніккі Гейлі - 19%.
Підприємець Вівек Рамасвамі, відомий антиукраїнськими заявами, набрав трохи менше 8% голосів і вибув з перегонів. Він підтримав кандидатуру Дональда Трампа у промові перед прихильниками.
Таким чином Дональд Трамп закріпив свій статус явного лідера серед претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії у 2024 році.
Опитування показували Трампа явним лідером в Айові протягом кількох місяців, але масштаби його перемоги виявилися приголомшливими
Найбільша перевага на республіканських праймериз в Айові дотепер була у Боба Доула в 1988 році - він відірвався від найближчого опонента на 12,8 відсоткових пункта.
Результат Трампа відображає його популярність серед республіканських виборців - навіть після двох імпічментів, його ролі в штурмі Капітолію 6 січня 2021 року і попри 91 кримінальне обвинувачення.
Майже дві третини учасників голосування підтримали його неправдиві заяви про фальсифікацію результатів виборів, заявивши, що вони не вважають, що Джо Байден здобув президентство легітимно.
Понад 60% заявили, що Трамп все одно зможе виконувати обов'язки президента, навіть якщо його визнають винним у скоєнні злочину.
Хто б не виграв праймериз від республіканців, на президентських виборах у листопаді він зіткнеться з демократом, найімовірніше чинним президентом Байденом
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