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Глава Пентагону, якого виписали з лікарні, поки працюватиме з дому
08:35 16.01.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що поки працює дистанційно з дому через свій стан здоров'я і прагне якнайшвидше повернутися до роботи у звичайному режимі.
Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у Twitter, її розмістила також пресслужба відомства.
"Я вдячний за чудову допомогу, яку мені надали у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда і хочу подякувати чудовим лікарям і персоналу догляду за їхній професіоналізм і чудову підтримку. Вдячний також за усі добрі побажання швидкого одужання.
Доки я продовжую відновлюватись і виконую свої обов'язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися і якнайшвидше повернутися у Пентагон", - заявив Остін.
Нагадаємо, у понеділок главу Пентагону виписали з лікарні в понеділок після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати. Подальші прогнози для нього позитивні. У відомстві повідомили, що лікарі рекомендували Остіну перший час працювати віддалено.
Остін має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку і брав активну участь у координації авіаударів США по об'єктах хуситів у Ємені, перебуваючи в лікарні.
Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і топ-посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.
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