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Південна Корея планує побудувати найбільший у світі кластер з виробництва чіпів за $470 мільярдів
23:38 15.01.2024 |
Південна Корея оприлюднила плани провідних компаній, таких як Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc., витратити понад $470 млрд на створення найбільшого у світі кластера з виробництва мікросхем, приєднавшись до глобальної гонки за збереження внутрішнього постачання.
Як пише Bloomberg, уряд Південної Кореї опублікував план, що передбачає інвестиції 622 трлн вон ($471 млрд) з приватного сектору до 2047 року.
Кошти будуть витрачені на будівництво 13 нових заводів по виробництву мікросхем і трьох дослідницьких центрів на додаток до 21 підприємств, що вже існують.
Очікується, що площа комплексу охоплюватиме територію від міста Пхьонтек до Йоніна. Він стане найбільшим у світі та до 2030 року буде здатний виробляти 7,7 млн чіпів щомісяця.
Передбачувані інвестиції різко зросли в порівнянні з моментом, коли Сеул вперше оприлюднив плани Samsung і Hynix у 2023 році. Уряд Кореї, який тісно співпрацює з приватними компаніями, посилює підтримку внутрішнього сектору мікросхем, на який припадає близько 16% від загального експорту.
Оскільки Японія і Тайвань активно інвестують у власні сектори виробництва мікросхем, уряд Кореї зобов'язується надати великі податкові пільги місцевим компаніям, що займаються виробництвом мікросхем.
Уряд заявив, що в регіоні також будуть розміщені менші компанії з розробки мікросхем і матеріалів. Основна мета полягає в тому, щоб підвищити рівень самозабезпеченості країни напівпровідниками, збільшивши при цьому свою ринкову частку світового виробництва логічних мікросхем до 10% до 2030 року з 3% зараз.
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