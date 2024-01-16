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АНАЛІТИКА

Мінфін США скоординує посилення санкцій проти РФ з Європою та Японією, - Reuters

 

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо цього місяця вирушить до Європи і Японії, де він координуватиме з партнерами питання використання нового інструменту щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Адейемо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 до 23 січня, де зустрінеться з партнерами з "Великої сімки", а також ключовими представниками приватного сектору, включно з фінансовими установами, науковцями й іншими лідерами галузі.

Йдеться про нещодавній указ президента США Джо Байдена, який дасть змогу Вашингтону запроваджувати нові санкції щодо фінансових установ, які допомагають РФ ухилятися від санкцій.

Поїздка Адейемо в Європу і Японію присвячена до другої річниці російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Reuters пише, що під час перебування в Японії Адейемо обговорить енергетичну безпеку та обмеження цін на російську нафту.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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