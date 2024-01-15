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АНАЛІТИКА

Біля Ємену ракета поцілила в комерційне судно

Біля Ємену ракета поцілила в комерційне судно

 

Внаслідок ракетної атаки 15 січня було пошкоджене судно в Аденській затоці поблизу Ємену, де базуються повстанці-хусити, які не раз обстрілювали торгові кораблі в районі.

Про це повідомив Центр координації морських торговельних операцій Королівського військово-морського флоту Великої Британії (UKMTO), пише "Європейська правда".

Стверджується, що ракетна атака сталась приблизно за 177 кілометрів від єменського міста Аден. Капітан корабля повідомив, що "лівий борт судна був уражений зверху ракетою".

В UKTMO не уточнили тип судна й не навели інших подробиць інциденту.

У коментарі AP морські страхові фірми Ambrey та Dryad Global вказали, що йдеться про балкер Eagle Gibraltar, який пливе під прапором Маршаллових островів. Судно належить компанії Eagle Bulk, що базується в американському Стемфорді.

Хусити наразі не взяли відповідальності за атаку, хоча раніше вже обстрілювали ракетами судна в цьому районі.

Напередодні американські військові заявили, що один із їхніх винищувачів напередодні збив протикорабельну крилату ракету, випущену бойовиками.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об'єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Ключові теги: Ємен
 

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