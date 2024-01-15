Фінансові новини
- |
- 15.01.24
- |
- 22:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Статки п'яти найбагатших людей світу за чотири роки зросли більш як удвічі - Oxfam
17:40 15.01.2024 |
П'ятеро найбагатших людей світу з 2020 року подвоїли свої статки з 405 до 869 мільярдів доларів США.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі міжнародного об'єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.
«Ми є свідками початку десятиліття розколу, коли мільярди людей страждають від економічних шокових хвиль спричиненими пандемією, інфляцією та війнами, а статки мільярдерів стрімко зростають», - сказав тимчасовий виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.
За підрахунками Oxfam, за останні чотири роки п'ять найбагатших людей світу подвоїли свої статки з 405 до 869 мільярдів доларів США.
«Мільярдери стали на 3,3 трильйона доларів США багатшими, ніж у 2020 році, а їхні статки зросли втричі швидше за рівень інфляції», - додали в організації.
Водночас, Oxfam закликає уряди країн світу «швидко та радикально» скоротити розрив між надбагатими та рештою суспільства шляхом, зокрема, запровадженням податку на багатство заможних людей у світі.
За оцінками організації, податок на багатство мільйонерів і мільярдерів світу може приносити 1,8 трильйона доларів на рік.
Як повідомляв Укрінформ, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск за підсумками 2023 року залишається найбагатшою людиною у світі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Біля Ємену ракета поцілила в комерційне судно
|Статки п'яти найбагатших людей світу за чотири роки зросли більш як удвічі - Oxfam
|ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
|У Польщі назвали дату місцевих виборів
|Протести фермерів у Румунії. Уряд країни назвав червону лінію в переговорах зі страйкарями
|Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
Бізнес
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
|ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів
|Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто