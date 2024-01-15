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АНАЛІТИКА

Статки п'яти найбагатших людей світу за чотири роки зросли більш як удвічі - Oxfam

 

П'ятеро найбагатших людей світу з 2020 року подвоїли свої статки з 405 до 869 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі міжнародного об'єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.

«Ми є свідками початку десятиліття розколу, коли мільярди людей страждають від економічних шокових хвиль спричиненими пандемією, інфляцією та війнами, а статки мільярдерів стрімко зростають», - сказав тимчасовий виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.

За підрахунками Oxfam, за останні чотири роки п'ять найбагатших людей світу подвоїли свої статки з 405 до 869 мільярдів доларів США.

«Мільярдери стали на 3,3 трильйона доларів США багатшими, ніж у 2020 році, а їхні статки зросли втричі швидше за рівень інфляції», - додали в організації.

Водночас, Oxfam закликає уряди країн світу «швидко та радикально» скоротити розрив між надбагатими та рештою суспільства шляхом, зокрема, запровадженням податку на багатство заможних людей у світі.

За оцінками організації, податок на багатство мільйонерів і мільярдерів світу може приносити 1,8 трильйона доларів на рік.

Як повідомляв Укрінформ, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск за підсумками 2023 року залишається найбагатшою людиною у світі.
 

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