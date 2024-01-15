Фінансові новини
- |
- 15.01.24
- |
- 22:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Польщі назвали дату місцевих виборів
17:16 15.01.2024 |
Перший тур чергових місцевих виборів у Польщі відбудеться 7 квітня, другий - 21 квітня.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, оголосив 15 січня польський прем'єр-міністр Дональд Туск.
Туск підтвердив, що ухвалив рішення видати указ про призначення дати місцевих виборів, який буде надісланий до Державної виборчої комісії Польщі.
"Рішення ухвалене, вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться 7 і 21 квітня", - сказав прем'єр-міністр Польщі на пресконференції перед засіданням уряду.
Туск додав, що рішення ще має офіційно схвалити виборча комісія, але цей крок є "практично формальністю", тож він сподівається, що незабаром "ми зможемо приступити до цих - дуже важливих з погляду місцевих громад і життя простих людей - виборів".
"Я сподіваюся, що квітень буде хорошим місяцем для польського самоврядування", - сказав він.
Згідно з Виборчим кодексом Польщі, дата виборів призначається на неробочий святковий день, що припадає не раніше ніж за 30 днів і не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку повноважень виборного органу влади.
Для місцевих органів влади Польщі цей термін закінчується 30 квітня 2024 року. Це означає, що місцеві вибори мають відбутися між 31 березня та 23 квітня включно.
Раніше лідери "Польщі 2050" та Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш та Шимон Головня оголосили, що їхній блок "Третій шлях" піде на місцеві вибори разом.
При цьому Туск як лідер "Громадянської платформи" раніше висловив сподівання, що три партії зможуть об'єднати свої зусилля - так само, як на парламентських виборах у жовтні минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Біля Ємену ракета поцілила в комерційне судно
|Статки п'яти найбагатших людей світу за чотири роки зросли більш як удвічі - Oxfam
|ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
|У Польщі назвали дату місцевих виборів
|Протести фермерів у Румунії. Уряд країни назвав червону лінію в переговорах зі страйкарями
|Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
Бізнес
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
|ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів
|Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто