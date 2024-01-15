У Польщі назвали дату місцевих виборів

Перший тур чергових місцевих виборів у Польщі відбудеться 7 квітня, другий - 21 квітня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, оголосив 15 січня польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Туск підтвердив, що ухвалив рішення видати указ про призначення дати місцевих виборів, який буде надісланий до Державної виборчої комісії Польщі.

"Рішення ухвалене, вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться 7 і 21 квітня", - сказав прем'єр-міністр Польщі на пресконференції перед засіданням уряду.

Туск додав, що рішення ще має офіційно схвалити виборча комісія, але цей крок є "практично формальністю", тож він сподівається, що незабаром "ми зможемо приступити до цих - дуже важливих з погляду місцевих громад і життя простих людей - виборів".

"Я сподіваюся, що квітень буде хорошим місяцем для польського самоврядування", - сказав він.

Згідно з Виборчим кодексом Польщі, дата виборів призначається на неробочий святковий день, що припадає не раніше ніж за 30 днів і не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку повноважень виборного органу влади.

Для місцевих органів влади Польщі цей термін закінчується 30 квітня 2024 року. Це означає, що місцеві вибори мають відбутися між 31 березня та 23 квітня включно.

Раніше лідери "Польщі 2050" та Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш та Шимон Головня оголосили, що їхній блок "Третій шлях" піде на місцеві вибори разом.

При цьому Туск як лідер "Громадянської платформи" раніше висловив сподівання, що три партії зможуть об'єднати свої зусилля - так само, як на парламентських виборах у жовтні минулого року.