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АНАЛІТИКА

Протести фермерів у Румунії. Уряд країни назвав червону лінію в переговорах зі страйкарями

 

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку у понеділок провів термінову нараду з міністрами, які беруть участь у перемовинах з фермерами та перевізниками, що протестують в країні. З 13 січня ці протести почали зачіпати українські інтереси, тому що фермери вдалися до блокування дороги біля найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні України й Румунії.

Пресслужба уряду Румунії повідомила, що претензії фермерів до українського зерна не мають підстав. З жовтня 2023 року, відколи в Україні запустили систему верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів, українське зерно на ринок Румунії не потрапляє взагалі - воно йде тільки транзитом у порт Констанца на експорт.

Імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника і сої з України зараз можливий лише на основі дозволів, які видає румунське міністерство сільського господарства на підставі звернень місцевого бізнесу.

З початку року систему ліцензування поширили також на борошно та цукор.

"Ми продовжуємо добросовісно вести переговори з протестувальниками. Ми готові обговорювати все, крім заходів зі скорочення ухилення від сплати податків. Це та червона лінія, яку ми не можемо перетнути", - сказав Чолаку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Румунія
 

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