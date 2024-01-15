Один з найбільших російських НПЗ втратив половину виробництва бензину через санкції

Один з найбільших у РФ нафтопереробних заводів - "ЛукОйл-Нижегороднефтеоргсинтез" - вимушено зменшив виробництво бензину приблизно вдвічі через вихід з ладу імпортного обладнання, яке неможливо швидко замінити через санкції.

4 січня через аварію завод повністю зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу, ключових для виробництва високооктанового бензину, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За їх словами, причиною зупинки установки став вихід з ладу іноземного компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через західні санкції. Співрозмовники видання стверджують, що "ЛукОйл" сподівається завершити ремонт на цій установці до весни. У самій компанії підтвердили аварію, назвавши її "інцидентом на технологічній установці".

Загалом на Нижньогородському НПЗ дві установки каталітичного крекінгу, введені в експлуатацію відповідно у 2010 та 2015 роках. Зараз виведена з ладу старіша установка. Друга така установка зламалася наприкінці грудня минулого року, але наразі її вдалося перезапустити на меншій потужності.

Санкції проти нафтопереробного комплексу Росії досі переважно призводили до збільшення термінів планових ремонтів на російських НПЗ або уповільнення процесу модернізації. Аварія на Нижньогородському НПЗ стала першим відомим випадком, коли дефіцит обладнання через санкції може призвести до випадання виробництва значного обсягу високооктанового палива.

За підсумками 2022 року Нижньогородський НПЗ переробив близько 15 млн тонн нафти, це приблизно 5% від загальної переробки в Росії.

Цей НПЗ важливий задля забезпечення Московського регіону, який споживає близько 30% бензину у Росії. Зокрема, до Москви бензин із Нижньогородського НПЗ постачали спеціально збудованим трубопроводом.

Джерела видання додають, що "ЛукОйл" з 10 січня призупинив продаж АІ-95 на російській біржі, в результаті його вартість пішла вгору. На думку двох джерел, така тактика нафтокомпанії пояснюється бажанням забезпечити паливом власні АЗС. Однак це провокує учасників ринку запасатися паливом, що поки не становить великої проблеми через сезонне зниження попиту.