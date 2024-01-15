Фінансові новини
- |
- 15.01.24
- |
- 22:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія проведе перевірку китайських автовиробників
15:49 15.01.2024 |
Слідчі Єврокомісії проведуть перевірки китайських автовиробників у рамках розслідування, пов'язаного з доцільністю запровадження карних мит проти китайського автопрому для захисту європейських виробників електромобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Зазначається, що інспектори відвідають заводи BYD, Geely та SAIC, при цьому представники Євросоюзу не перевірятимуть заводи та фабрики некитайських брендів.
Розслідування, розпочате у жовтні минулого року, має тривати близько 13 місяців. Воно має визначити, чи отримують дешевші електромобілі китайського виробництва несправедливу вигоду від державних субсидій у країнах ЄС.
"Комісія відібрала репрезентативну вибірку виробників із Китаю та ЄС, які вже відповіли на анкети. Комісія проведе перевірочні візити у січні-лютому 2024 року", - заявив Олоф Гілл, представник Європейської комісії з торгівлі.
Відвідування проводяться для перевірочної роботи - інспекцій на місцях для перевірки відповідей автовиробників на анкети, - повідомило одне із джерел. У документах Європейської
Частка електромобілів китайського виробництва в країнах Європейського Союзу за підсумками 2023 року зросла до 8% і може досягти 15% у 2025 році, при цьому електромобілі з Китаю в середньому на 20% дешевші, ніж моделі, вироблені в ЄС.
За оцінками Китайської автомобільної асоціації, минулого року Китай випередив Японію як найбільшого у світі експортера автомобілів, поставивши до інших країн 5,26 млн автомобілів на суму близько 102 млрд доларів.
Китай завойовує світовий ринок електромобілів
В останні роки китайські автомобільні компанії нарощують експорт автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та електромобілів на експортні ринки.
Раніше ми писали, що китайський виробник електромобілів BYD випередив Tesla з продажу в останні три місяці 2023 року, ставши новим лідером світового ринку. Незважаючи на те, що Tesla досягла рекордних продажів у четвертому кварталі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Біля Ємену ракета поцілила в комерційне судно
|Статки п'яти найбагатших людей світу за чотири роки зросли більш як удвічі - Oxfam
|ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
|У Польщі назвали дату місцевих виборів
|Протести фермерів у Румунії. Уряд країни назвав червону лінію в переговорах зі страйкарями
|Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
Бізнес
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
|ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів
|Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто