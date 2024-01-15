Катар призупинив постачання газу до Європи через Червоне море, – Bloomberg

Катар призупинив відправку танкерів зі зрідженим природним газом (LNG) через Баб-ель-Мандебcьку протоку після того, як завдані коаліцією під проводом США авіаудари по об'єктах хуситів у Ємені підвищили ризики на життєво важливому маршруті.

За даними системи відстеження суден, щонайменше п'ять LNG-танкерів, які прямували до проходу в південній частині Червоного моря, з минулої п'ятниці зупинили рух, повідомляє зібраних Bloomberg.

Зокрема, три танкери з вантажем LNG для Європи зупинилися біля берегів Оману. Два порожні LNG-танкери, які прямували до Катару для завантаження, зупинилися на іншому боці Баб-ель-Мандебської протоки - один у Червоному морі, а інший у Середземному морі поблизу Суецького каналу.

Агентство зауважує, що тривала перерва у постачанні газу від другого за обсягом експортера LNG до Європи підвищує ризики стабільного забезпечення паливом саме тоді, коли на континенті панує зимова погода.

Однак це навряд чи призведе до дефіциту газу в найближчій перспективі. Запаси газу в європейських сховищах залишаються високими, а промисловий попит - низьким. Відтак, ціни на газ у Європі впали на 3,7% у понеділок і торгуються поблизу найнижчого рівня з серпня.

Раніше об'єднані військові сили, до складу яких входять ВМС США та Великої Британії, порадили торговим суднам утриматися від небезпечної зони на півдні Червоного моря після авіаударів по єменським хуситським бойовикам, яких підтримує Іран. Щонайменше три великі оператори нафтових танкерів заявили, що уникатимуть цього району.

Хусити не атакували жодне судно, що перевозить газ, але рішення Катару вказує на різке зростання ризиків після ударів під проводом США. Катар - один із найбільших у світі експортерів LNG - досі залишався серед небагатьох експортерів, які продовжували використовувати Червоне море для доставки палива до Європи.