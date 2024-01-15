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Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:59 15.01.2024 |
Колишній президент США Дональд Трамп програв позов проти газети The New York Times і має компенсувати її представникам витрати на адвокатів, а також судові витрати на загальну суму 393 тисячі доларів США. Про це ідеться у рішенні суду, повідомляє AFP у суботу, 13 січня.
Представниця видання після оприлюднення рішення заявила, що своїм рішенням "суд надіслав сигнал тим, хто хоче використати судову систему для того, щоб змусити журналістів замовкнути". Cвоєю чергу адвокати Трампа назвали суму в 393 тисячі доларів на відшкодування судових витрат, "захмарною, непомірною та недоречною".
Позов Дональда Трампа до газети The New York Times
Позов, поданий Трампом у 2021 році проти газети The New York Times та трьох її журналістів, а також його племінниці Мері Трамп, стосувався серії публікацій NYT 2018 року про його фінанси, а саме про "шахрайство з податками, які підтримували бізнес-імперію Трампів". Як з'ясували журналісти, свої статки колишній президент США набув не завдяки власним зусиллям, як це любить наголошувати він сам, а за допомогою приховування податків та інших махінацій за участю фірми свого батька.
За це розслідування журналісти NYT Девід Барстоу, Сюзанна Крейг та Расс Бюттнер у 2019 році здобули Пулітцерівську премію. Зі свого боку, Трамп вимагав від газети та трьох її співробітників через суд компенсацію в обсязі 100 мільйонів доларів. Однак у травні 2023 року суддя Роберт Рід відхилив позов Трампа до видання.
Племінниця експрезидента США Мері Трамп неодноразово публічно критикувала його. У своїй книзі, що вийшла 2020 року, вона зізналася, що передала журналістам NYT податкові документи Трампа. 12 січня адвокати експрезидента заявили, що стосовно Мері Трамп позов залишається чинним.
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