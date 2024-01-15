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Св. Франциск Асізський
Глава МЗС Швейцарії: Китай потрібний для зусиль із припинення війни в Україні
10:49 15.01.2024 |
Ігнаціо Кассіс, глава МЗС Швейцарії, яка прийняла четверту зустріч радників щодо української "формули миру", вважає, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.
Про це він сказав у неділю після закінчення давоської зустрічі, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
"Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні", - сказав Кассіс на пресконференції для ЗМІ.
"Мир для українського народу вкрай необхідний... Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну", - сказав він, додавши, що поки що Росія і Україна не бажають йти на поступки.
Кассіс зазначив, що країни, які ведуть діалог з Росією, такі як Бразилія, Індія і ПАР, беруть участь в дискусіях в Давосі і можуть зіграти важливу роль.
"Участь альянсу БРІКС дуже важлива, тому що ці країни мають відносини з Росією... Все це може створити цей колективний рух, щоб залучити країни, які перебувають далеко від конфлікту, але можуть відігравати певну роль у впливі на Китай і Росію", - сказав Кассіс.
Китай не був представлений на зустрічі радників щодо "формули миру", яка пройшла напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Із чотирьох зустрічей радників щодо "формули миру" представник Китаю брав участь у одній - яка пройшла торік на початку серпня в Джидді. Тоді глава МЗС Дмитро Кулеба називав участь Китаю "суперпроривом".
На наступній зустрічі, що пройшла восени на Мальті, Китай не був присутній. В ОПУ пояснили це "розбіжністю графіків".
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