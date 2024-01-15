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Швеція збільшить виробництво 155-мм боєприпасів для України
09:56 15.01.2024 |
Швеція підписала угоду з виробником боєприпасів Nammo про збільшення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції.
Угода спрямована на збільшення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів і зміцнення надійності поставок.
"Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні і водночас зміцнить надійність поставок артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі", - заявив Йонас Лоцне, керівник напряму озброєнь FMV.
При цьому наголошується, що ця ініціатива є третім кроком у комплексних зусиллях зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України.
Допомога Україні від Швеції
11 грудня минулого року уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.
Також 26 листопада прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).
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