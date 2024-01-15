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АНАЛІТИКА

Байден про поміч Києву: Республіканцям доведеться поплатися

 

Якщо представники Республіканської партії в Конгресі США не підтримають надання подальшої фінансової допомоги Україні, "їм доведеться дуже багато за що заплатити", заявив президент Джо Байден.

"Ну, якщо мої колеги-республіканці не будуть фінансувати Україну, їм доведеться дуже багато за що платити", - сказав Байден журналістам 13 січня, проте не уточнив, що саме мав на увазі.

Також він відповів, чи можна назвати ситуацію на кордоні з Мексикою "кризовою". Як відомо, представники Республіканської партії висувають умовою підтримки фінансування України укріплення південного кордону США.

"Ні (не можна назвати ситуацію "кризою". - Ред.). Але я б хотів, щоб вони відреагували, я підштовхував їх, відтоді, як я прийшов на посаду - я вважаю, що ми маємо зробити серйозні зміни на кордоні, я наполягав на цьому. Я готовий внести значні зміни на кордоні. Останні п'ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми цього досягнемо", - сказав Байден.

Байден ще в жовтні 2023 року направив у Конгрес запит на резервування 60 мільярдів доларів для України, але законодавці досі не погодили виділення коштів. Днями у Білому домі заявили, що США вже надали Україні останню партію допомоги, на яку мали затверджені в бюджеті кошти, тому закликали Конгрес схвалити продовження підтримки.

Новий тимчасовий бюджет США

Тим часом конгресмени так само досі не погодили американський бюджет. Як повідомляє видання Politico, лідери Палати представників, у якій більшість мають республіканці, та Сенату, в якому більшість - за демократами, досягли 13 січня домовленості лише щодо чергового проєкту тимчасового фінансування уряду - задля уникнення шатдауну, поки бюджет не ухвалений.

Проєкт передбачає фінансування частини федеральних установ до 1 березня, іншої - до 8 березня. Про фінансування України в тимчасовому бюджеті не йдеться.

Відео на тему:
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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