Фінансові новини
- |
- 15.01.24
- |
- 22:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
08:58 15.01.2024 |
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у суботу, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам у Білому домі перед від'їздом на вихідні до резиденції в Кемп-Девіді, повідомляє Reuters.
"Ми зробили це (повідомлення Ірану) приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", - наголосив американський лідер.
На питання, чи вважає Байден, чия адміністрація виключила бойовиків-хуситів зі списку "іноземних терористичних організацій" Держдепу в 2021 році, що термін "терористичне" зараз описує це угруповання, президент США відповів ствердно.
Хуситське угруповання пригрозило "сильною і ефективною відповіддю" після того, як Штати завдали чергового удару по Ємену в ніч проти 13 січня.
Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об'єктах хуситів. У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.
Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.
Речник Білого дому Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що перші удари підірвали здатність хуситів зберігати, запускати й керувати ракетами чи дронами, які угруповання використовувало для загрози судноплавству. Він сказав, що Вашингтон не зацікавлений у війні з Єменом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Біля Ємену ракета поцілила в комерційне судно
|Статки п'яти найбагатших людей світу за чотири роки зросли більш як удвічі - Oxfam
|ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
|У Польщі назвали дату місцевих виборів
|Протести фермерів у Румунії. Уряд країни назвав червону лінію в переговорах зі страйкарями
|Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
Бізнес
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
|ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів
|Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто