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АНАЛІТИКА

У Данії королівський престол перейшов до Фредеріка X

 

Королева Данії Маргрете II в неділю, 14 січня, підписала в палаці Крістіансборг у Копенгагені офіційне зречення від престолу. Після цього прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен проголосила сина Маргрете II новим королем - Фредеріком X. Поблизу королівського палацу, де відбувалася церемонія проголошення принца-наступника новим монархом, зібралося понад 100 тисяч людей, повідомляє кореспондент інформагенції AFP.

Про намір зректися престолу 83-річна Маргрете II повідомила у своїй новорічній промові 31 грудня 2023 року. Як пояснила тоді Маргрете II, приводом для рішення зректися престолу стала операція на спині, яку вона перенесла в лютому 2023 року. Хоч тоді її успішно прооперували, однак, як зазначила королева, це втручання змусило її задуматися про перспективи на троні.

Найдовше перебування на троні в Європі після Єлизавети ІІ

Дата 14 січня була обрана для цього кроку не випадково. Рівно 52 роки тому, 14 січня 1972 року, Маргрете II зійшла на данський престол. Найдовше правила в Європі лише її двоюрідна сестра - британська королева Єлизавета II, яка померла 8 вересня 2022 року після 70 років перебування на троні.

Новий монарх - від бонвівана до активіста екологічного руху

У молодості Фредерік мав славу затятого принца-тусовщика, ласого до швидких спортивних автівок і гарних жінок. Однак нині 55-річний Фредерік уже давно позбувся цього іміджу. Сьогодні він є активним захисником довкілля і батьком чотирьох дітей, ставши уособленням ліберальної данської монархії, зазначає інформагенція AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Данія
 

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