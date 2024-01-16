Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На виборах у Тайвані переміг чинний віцепрезидент
08:20 15.01.2024 |
Нинішній віцепрезидент Тайваню, лідер правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цінде, який виступає за незалежність острова, переміг на президентських виборах, що пройшли у суботу, 13 січня. Його перемогу підтвердила виборча комісія. Незадовго до цього головний суперник Цінде - мер Нового Тайбея Хоу Юї - визнав свою поразку.
За підсумками підрахунку 98 відсотків голосів результат Лая Цінде становив 40,2%, тоді як Хоу Юї, який представляє більш дружню Китаю консервативну партію Гоміньдан, набирав 33,4% голосів.
Питання про війну і мир між Пекіном і Тайбеєм
Оглядачі сходяться на думці, що результат виборів президента і нового парламенту Тайваню визначить рішення Пекіна, чи варто починати військове вторгнення на острів, який влада КНР вважає своєю суверенною територією.
Претендент на посаду президента Тайваню від партії Гоміньдан Хоу Юї раніше прямо заявляв, що 13 січня жителі Тайваню зроблять вибір між війною і миром: він упевнений, що запобігти повномасштабному військовому конфлікту можна лише зміцненням відносин із Пекіном.
Вибори парламенту на Тайвані
Виборці на Тайвані також мали обрати депутатів нового парламенту - законодавчого юаня. Боротьбу за місця в парламенті ведуть кандидати від 16 політичних партій.
Однопалатний законодавчий орган Тайваню складається зі 113 місць: 73 з них розподіляються між депутатами від одномандатних округів, 34 кандидати обираються на основі загальних виборів, шість місць призначені для представників корінних народів острова.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Польща обговорює з Києвом запровадження ліцензій на імпорт - ЗМІ
|Росіяни масово кинулися за громадянством Молдови: Кишинів не може впоратися із запитами
|Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол
|У Латвії кажуть, що майже 20 країн приєднались до «коаліції дронів»
|Норвегія із союзниками працює над проєктом єдиного палестинського уряду
|Зеленський зустрівся з Блінкеном і Салліваном у Давосі
Бізнес
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store