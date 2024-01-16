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АНАЛІТИКА

На виборах у Тайвані переміг чинний віцепрезидент

 

Нинішній віцепрезидент Тайваню, лідер правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цінде, який виступає за незалежність острова, переміг на президентських виборах, що пройшли у суботу, 13 січня. Його перемогу підтвердила виборча комісія. Незадовго до цього головний суперник Цінде - мер Нового Тайбея Хоу Юї - визнав свою поразку.

За підсумками підрахунку 98 відсотків голосів результат Лая Цінде становив 40,2%, тоді як Хоу Юї, який представляє більш дружню Китаю консервативну партію Гоміньдан, набирав 33,4% голосів.

Питання про війну і мир між Пекіном і Тайбеєм

Оглядачі сходяться на думці, що результат виборів президента і нового парламенту Тайваню визначить рішення Пекіна, чи варто починати військове вторгнення на острів, який влада КНР вважає своєю суверенною територією.

Претендент на посаду президента Тайваню від партії Гоміньдан Хоу Юї раніше прямо заявляв, що 13 січня жителі Тайваню зроблять вибір між війною і миром: він упевнений, що запобігти повномасштабному військовому конфлікту можна лише зміцненням відносин із Пекіном.

Вибори парламенту на Тайвані

Виборці на Тайвані також мали обрати депутатів нового парламенту - законодавчого юаня. Боротьбу за місця в парламенті ведуть кандидати від 16 політичних партій.

Однопалатний законодавчий орган Тайваню складається зі 113 місць: 73 з них розподіляються між депутатами від одномандатних округів, 34 кандидати обираються на основі загальних виборів, шість місць призначені для представників корінних народів острова.

Відео на тему:
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Тайвань
 

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