У Європарламенті зібрали підписи під петицією про позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа 12 січня повідомив, що зібрав необхідні 120 підписів під петицією щодо позбавлення Угорщини права голосу в Раді Європейського Союзу.

Цим він поділився у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Сарваамаа, його петицію підтримали 120 євродепутатів із різних політичних груп і з "кількох держав-членів".

"Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу... Далі було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні", - додав він.

На думку євродепутата, його пропозиції можуть бути включені до резолюції Європарламенту стосовно Угорщини, за яку депутати голосуватимуть наступного тижня.

Сарвамаа пропонує застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Петиція з'явилась після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент.

Це може посилити роль Орбана в ЄС: він тимчасово головуватиме в Єврораді в разі, якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю.