Ціни виробників у США в грудні впали 3-й місяць поспіль - на 0,1% м/м

Ціни виробників у США (індекс PPI) у грудні зменшилися на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Це стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували зростання на 0,1%, згідно з результатами опитувань Trading Economics і The Wall Street Journal.

Згідно з переглянутими даними, у листопаді індекс PPI зменшився на 0,1%, тоді як раніше повідомлялося про нульову зміну. Таким чином, минулого місяця індикатор знизився за підсумками третього місяця поспіль.

Вартість товарів у грудні опустилася на 0,4% (зниження також третій місяць поспіль). Насамперед це було зумовлено падінням цін на дизпальне на 12,4%. Тим часом бензин подорожчав на 2,1%.

Індекс PPI у грудні відносно того ж місяця 2022 року збільшився на 1% після підвищення на 0,8% попереднього місяця. Консенсус-прогноз передбачав підйом на 1,3%.

Менш волатильний індикатор, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, (індекс Core PPI) підвищився на 1,8% у річному вираженні та не змінився за місяць. Для порівняння, у листопаді перший показник зріс на 2%, тоді як другий - також не змінився.