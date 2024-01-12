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АНАЛІТИКА

Швейцарський банк закрив своє представництво і пішов з Росії

 

Швейцарський Banque Cramer & Cie SA закриває своє представництво і йде з Росії.

Центробанк країни вже виключив Cramer з реєстру представництв іноземних банків, які мають акредитацію у РФ, пише російська редакція Forbes.

Представництво цього банку з'явилося у Росії у 2018 році. Воно обслуговувало як росіян, так і клієнтів із пострадянського простору. У 2020 році банк продовжив акредитацію свого представництва в Росії, її термін мав закінчитися в лютому 2024 року.

За 2022 рік кількість представництв іноземних банків у Росії зменшилася на чверть. Так, у грудні 2022 року закрив своє представництво в Росії німецький KfW IPEX-Bank, а в листопаді того ж року перестали діяти акредитації у німецького Helaba та французького Crédit Industriel et Commercial. Тоді ж останнє представництво закрив і кіпрський Hellenic Bank.

Як повідомлялося, у липні 2023 року інший швейцарський банк, Julius Baer, почав відправляти своїм клієнтам, які постійно проживають у Росії, повідомлення про майбутнє закриття рахунків.

Перед цим Julius Baer повідомив клієнтів з Росії та Білорусі про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Тоді банк надіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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