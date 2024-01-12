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АНАЛІТИКА

КНР обіцяє придушити будь-які потуги до незалежності Тайваню

 

Китайські військові обіцяють "придушити" будь-які спроби просування незалежності Тайванюза день до парламенських і президентських виборів на острові, який КНР вважає частиною своєї території. "Народно-визвольна армія Китаю постійно зберігає високу пильність і вживатиме всіх необхідних заходів, щоб рішуче придушити спроби "незалежності Тайваню" в будь-яких формах", - цитує речника міноборони КНР Чжана Сяогана у п'ятницю, 12 січня, агентство AFP.

Чиновник звинуватив правлячу Демократичну прогресивну партію (ДПП) Тайваню в тому, що вона штовхає острів "до небезпечних умов війни",закуповуючи зброю у США. Пекін, що останніми роками підтримує майже щоденну військову присутність навколо острова, у останні тижні регулярно посилав через 180-кілометрову протоку розвідувальні повітряні кулі, що влада у Тайбеї розцінила як форму втручання у вирішальне голосування.

Дебати завершено

Тим часом на самому острові завершилися останні пердвиборчі мітинги трьох головних політичних партій: ліберальної ДПП, право-консервативного Гоміньдану та лівоцентристської Тайванської народної партії. Усі вони заявили, що підтримуватимуть статус-кво на острові і відкидають "одну країну, дві системи", доктрину Пекіна, яка використовується для управління Гонконгом і Макао.

Поза тим правляча ДПП і досі закидає своїм основним опонентам з Гоміньдану "прокитайськість", а її головний кандидат і чинний віце-президент Лай Цінде описує голосування як вибір між "демократією і автократією".

США схвильовані

Тайванські вибори привертають велику увагу за кордоном, оскільки наступний лідер острова визначатиме майбутні відносини з Китаєм у Тихоокеанському регіоні, де Пекін і Вашингтон змагаються за вплив. На знак важливості, яку Сполучені Штати надають виборам, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться у Вашингтоні з керівником міжнародного відділу ЦК Компартії КНР Лю Цзяньчао, намагаючись відмовити Пекін від дій проти Тайбея, повідомляє AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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