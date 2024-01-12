Китай вперше за сім років скоротив експорт товарів

Експорт товарів Китаю скоротився на 4,6% у 2023 році, як порівняти з 2022 роком. Це перше скорочення річного експорту Китаю з 2016 року, пише CNBC із посиланням на дані китайського митного відомства.

Імпорт до Китаю скоротився вперше з 2020 року на 5,5% у річному вираженні минулого року.

Китай скоротив обсяги торгівлі з усіма основними партнерами, за винятком Росії: експорт Китаю в країну-агресорку зріс майже на 47% у 2023 році, а імпорт майже на 13%.

Експорт Китаю скоротився у 2023 році за більшістю товарних категорій, за винятком транспорту та побутової техніки.

Автомобілі дали найбільший приріст експорту - на 69% у 2023 році проти минулго року. З січня до листопада експорт автомобілів зріс у середньому на 71%.

Очікується, що за підсумком 2023 року Китай випередить Японію та стане найбільшим у світі експортером автомобілів.

"Після вторгнення Росії в Україну багато автовиробників залишили країну і цю прогалину заповнили китайські компанії. За одинадцять місяців 2023 року постачання автомобілів до Росії зросло приблизно вшестеро проти 2022 року у грошовому вираженні", - прокоментували в Moody's.