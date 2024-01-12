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АНАЛІТИКА

Німецькі фермери заблокували пункти пропуску на кордоні з Польщею

 

Німецькі фермери заблокували два прикордонні переходи з Польщею. Трактори перекрили дорогу одразу за кордоном і в'їхати до Німеччини було неможливо, пише польське RMF24.

Кордон не можна було перетнути в Любішині та Росовці біля Щецина.

На переході в Любішині також була група польських фермерів, які приїхали, щоб підтримати своїх колег.

Лише у прикордонному регіоні Бранденбург протестувальники повідомили про 40 місць, які вони сьогодні заблокують. Серед іншого планується заблокувати з'їзди з автомагістралі А11, що веде до Щецина.

Масові протести фермерів у Німеччині розпочалися 8 січня. Вони мають завершитися 15 січня великою маніфестацією у Берліні.

Фермери виступають проти скорочення державних субсидій на сільське господарство. Головна вимога страйкарів - не скорочувати податкові пільги на сільськогосподарське дизельне пальне.

Від ранку понеділка фермери почали блокувати важливі автомагістралі у Німеччині, що призвело до перебоїв у русі транспорту.

10 січня до страйку фермерів приєдналися залізничники. Німецькі машиністи вимагають підвищення зарплати та скорочення робочого тижня. Через страйк у країні скасували близько 80% поїздів далекого прямування.

Напередодні польські перевізники анонсували поновлення блокади в Медиці на кордоні з Україною, звідки 6 січня пішли фермери з організації "Ошукане село". Вони розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" після підписання договору з урядом щодо виконання їхніх вимог.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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