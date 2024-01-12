Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Experts Club зробив відео «ТОП-10 світових виборів у 2024 році»
16:54 12.01.2024 |
У світі політики 2024 рік обіцяє стати одним з найбільш значущих та динамічних періодів, з огляду на заплановані вибори майже в 70 країнах світу із сукупним населенням майже 4 млрд осіб, а це більше, ніж у будь-який інший рік в історії світу. Тому багато хто вже назвав 2024 рік - роком виборів, результати деяких з них можуть стати доленосними для всього людства.. На YouTube-каналі аналітичного центру "Experts Club" було проаналізовано ТОП-10 найважливіших виборів у світі, які можуть призвести до кардинальних змін у міжнародному порядку денному.
США: повернення Дональда Трампа?
Найбільш очікуваною політичною подією 2024 року є президентські вибори у Сполучених Штатах, заплановані на 5 листопада.
"Ці вибори можуть призвести до значних змін у політичному ландшафті світу, особливий інтерес викликає потенційне повернення колишнього президента Дональда Трампа. Його кандидатура вже викликала чимало дискусій, зокрема, щодо його впливу на американську зовнішню політику, відносини з союзниками та підтримку України. Результати цих виборів можуть визначити глобальний курс Америки на наступні роки" - зазначив засновник Experts Club Максим Уракін.
Велика Британія: час змін для консерваторів?
Велика Британія також готується до важливих парламентських виборів, які, за словами експерта, можуть стати переломним моментом для правлячих консерваторів.
"Прем'єр-міністр Ріші Сунак стикається з багатьма викликами, в тому числі з опитуваннями, які пророкують його партії "важку поразку". Вибори в Британії можуть кардинально змінити політичний курс країни", - підкреслює Максим Уракін.
По всім опитуванням консерватори відстають від лейбористів на 15-20%.
Тайвань: вибори на тлі напруженості з Китаєм
У Тайвані, де вибори президента заплановані на 13 січня, політична ситуація обтяжена зростаючою напруженістю у відносинах з Китаєм.
Уракін відзначає, що вибори на Тайвані можуть посилити геополітичні протиріччя в регіоні, особливо у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами.
"Із трьох кандидатів у президенти, які претендують на перемогу, Лай Цінде, який є кандидатом від правлячої Демократичної прогресивної партії, налаштований жорстко анти-китайськи. Другий кандидат, Хоу Ю-І з опозиційного Гоміндану, хоче почати переговори з Пекіном. Третій кандидат Ко Веньцзе з Тайванської народної партії (ТНП) і колишній мер Тайбея, пропонує проміжну позицію, ближчу до примирення. Опитування віддають перевагу кандидату з антикитайською позицією", - наголосив засновник Experts Club.
Індія: Вибори в найбільшій Демократії Світу
Індія, найбільша демократія світу, також зіткнеться з важливими виборами. Очікується, що в квітні-травні відбудуться вибори до нижньої палати Лок сабха.
"Ці вибори не лише важливі для Індії, але й мають значення для всієї міжнародної спільноти, з огляду на зростаючу роль Індії на світовій арені," - зазначає Уракін.
2024 рік безперечно стане роком, що внесе важливі зміни в міжнародні відносини та внутрішню політику держав, які є ключовими гравцями на світовій арені. Політичні аналітики та експерти з нетерпінням чекають на результати цих виборів, які можуть визначити глобальний порядок денний на найближчі роки.
Більш детально про світові вибори у 2024 році можна дізнатись у відео за посиланням:
Підписатись на канал Experts Club:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
|США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ціни виробників у США в грудні впали 3-й місяць поспіль - на 0,1% м/м
|Швейцарський банк закрив своє представництво і пішов з Росії
|До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
|КНР обіцяє придушити будь-які потуги до незалежності Тайваню
|Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України
|Демократи США відкинули вимоги Джонсона для схвалення нової допомоги Україні
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault