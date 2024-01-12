Experts Club зробив відео «ТОП-10 світових виборів у 2024 році»

У світі політики 2024 рік обіцяє стати одним з найбільш значущих та динамічних періодів, з огляду на заплановані вибори майже в 70 країнах світу із сукупним населенням майже 4 млрд осіб, а це більше, ніж у будь-який інший рік в історії світу. Тому багато хто вже назвав 2024 рік - роком виборів, результати деяких з них можуть стати доленосними для всього людства.. На YouTube-каналі аналітичного центру "Experts Club" було проаналізовано ТОП-10 найважливіших виборів у світі, які можуть призвести до кардинальних змін у міжнародному порядку денному.

США: повернення Дональда Трампа?

Найбільш очікуваною політичною подією 2024 року є президентські вибори у Сполучених Штатах, заплановані на 5 листопада.

"Ці вибори можуть призвести до значних змін у політичному ландшафті світу, особливий інтерес викликає потенційне повернення колишнього президента Дональда Трампа. Його кандидатура вже викликала чимало дискусій, зокрема, щодо його впливу на американську зовнішню політику, відносини з союзниками та підтримку України. Результати цих виборів можуть визначити глобальний курс Америки на наступні роки" - зазначив засновник Experts Club Максим Уракін.

Велика Британія: час змін для консерваторів?

Велика Британія також готується до важливих парламентських виборів, які, за словами експерта, можуть стати переломним моментом для правлячих консерваторів.

"Прем'єр-міністр Ріші Сунак стикається з багатьма викликами, в тому числі з опитуваннями, які пророкують його партії "важку поразку". Вибори в Британії можуть кардинально змінити політичний курс країни", - підкреслює Максим Уракін.

По всім опитуванням консерватори відстають від лейбористів на 15-20%.

Тайвань: вибори на тлі напруженості з Китаєм

У Тайвані, де вибори президента заплановані на 13 січня, політична ситуація обтяжена зростаючою напруженістю у відносинах з Китаєм.

Уракін відзначає, що вибори на Тайвані можуть посилити геополітичні протиріччя в регіоні, особливо у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами.

"Із трьох кандидатів у президенти, які претендують на перемогу, Лай Цінде, який є кандидатом від правлячої Демократичної прогресивної партії, налаштований жорстко анти-китайськи. Другий кандидат, Хоу Ю-І з опозиційного Гоміндану, хоче почати переговори з Пекіном. Третій кандидат Ко Веньцзе з Тайванської народної партії (ТНП) і колишній мер Тайбея, пропонує проміжну позицію, ближчу до примирення. Опитування віддають перевагу кандидату з антикитайською позицією", - наголосив засновник Experts Club.

Індія: Вибори в найбільшій Демократії Світу

Індія, найбільша демократія світу, також зіткнеться з важливими виборами. Очікується, що в квітні-травні відбудуться вибори до нижньої палати Лок сабха.

"Ці вибори не лише важливі для Індії, але й мають значення для всієї міжнародної спільноти, з огляду на зростаючу роль Індії на світовій арені," - зазначає Уракін.

2024 рік безперечно стане роком, що внесе важливі зміни в міжнародні відносини та внутрішню політику держав, які є ключовими гравцями на світовій арені. Політичні аналітики та експерти з нетерпінням чекають на результати цих виборів, які можуть визначити глобальний порядок денний на найближчі роки.

Більш детально про світові вибори у 2024 році можна дізнатись у відео за посиланням:





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