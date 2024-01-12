Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Вірменії завершили капремонт пункту пропуску на кордоні з Туреччиною

 

Влада Вірменії заявила, що повністю відремонтувала пункт пропуску "Маргара" на кордоні з Туреччиною - він повинен стати першим КПП між країнами, який запрацює після понад 30 років закриття кордону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник голови Комітету держдоходів Карен Тамазян, інформує News.am.

"Уся інфраструктура в частині митно-технічних засобів, паспортного контролю, прикордонників готова до належного пасажирського обслуговування", - зазначив Тамазян.

Туреччина в односторонньому порядку закрила 1993 року повітряний та сухопутний кордони з Вірменією, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Єреван та Анкара оголосили в грудні 2021 року, що готові зробити кроки для врегулювання відносин, для чого країни призначили спецпосланців.

У липні 2022 року у Відні сторони досягли домовленості про забезпечення можливості перетину сухопутного вірмено-турецького кордону громадянами третіх країн, а також вирішили розпочати необхідні процеси на цьому шляху.

Нещодавно Туреччина висловила сподівання, що мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном дадуть змогу Анкарі нормалізувати відносини з Єреваном.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.

Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1652  0,21 0,54 38,8932  0,20 0,52
EUR 41,9112  0,18 0,42 43,0372  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8300  0,20 0,53 37,8500  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес