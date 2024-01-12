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У Вірменії завершили капремонт пункту пропуску на кордоні з Туреччиною
15:53 12.01.2024 |
Влада Вірменії заявила, що повністю відремонтувала пункт пропуску "Маргара" на кордоні з Туреччиною - він повинен стати першим КПП між країнами, який запрацює після понад 30 років закриття кордону.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник голови Комітету держдоходів Карен Тамазян, інформує News.am.
"Уся інфраструктура в частині митно-технічних засобів, паспортного контролю, прикордонників готова до належного пасажирського обслуговування", - зазначив Тамазян.
Туреччина в односторонньому порядку закрила 1993 року повітряний та сухопутний кордони з Вірменією, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.
Єреван та Анкара оголосили в грудні 2021 року, що готові зробити кроки для врегулювання відносин, для чого країни призначили спецпосланців.
У липні 2022 року у Відні сторони досягли домовленості про забезпечення можливості перетину сухопутного вірмено-турецького кордону громадянами третіх країн, а також вирішили розпочати необхідні процеси на цьому шляху.
Нещодавно Туреччина висловила сподівання, що мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном дадуть змогу Анкарі нормалізувати відносини з Єреваном.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.
Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.
Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.
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