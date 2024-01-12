Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ердоган засудив удари США і Британії по хуситах: Вони перетворюють Червоне море у море крові
15:44 12.01.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив у п'ятницю авіаудари США і Британії по єменських повстанцях-хуситах, заявивши, що атака перетворить Червоне море на "криваву баню".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.
"Перш за все, вони не пропорційні. Все це є непропорційним застосуванням сили", - сказав Ердоган.
"Таке враження, що вони прагнуть перетворити Червоне море на криваву баню", - додав він.
Ердоган заявив, що його уряд отримував новини з різних каналів про те, що хусити ведуть "успішну оборону і дають успішні відповіді як США, так і Британії".
Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об'єктах хуситів.
У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
|США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ціни виробників у США в грудні впали 3-й місяць поспіль - на 0,1% м/м
|Швейцарський банк закрив своє представництво і пішов з Росії
|До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
|КНР обіцяє придушити будь-які потуги до незалежності Тайваню
|Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України
|Демократи США відкинули вимоги Джонсона для схвалення нової допомоги Україні
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault