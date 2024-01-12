Ердоган засудив удари США і Британії по хуситах: Вони перетворюють Червоне море у море крові

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив у п'ятницю авіаудари США і Британії по єменських повстанцях-хуситах, заявивши, що атака перетворить Червоне море на "криваву баню".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

"Перш за все, вони не пропорційні. Все це є непропорційним застосуванням сили", - сказав Ердоган.

"Таке враження, що вони прагнуть перетворити Червоне море на криваву баню", - додав він.

Ердоган заявив, що його уряд отримував новини з різних каналів про те, що хусити ведуть "успішну оборону і дають успішні відповіді як США, так і Британії".

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об'єктах хуситів.

У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.