Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія відправить фрегат у Червоне море
14:45 12.01.2024 |
Данія оголосила про наміри відправити фрегат в Червоне море, щоб підтримати міжнародну коаліцію, яка захищає судна від нападів хуситів.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, слова якого наводить пресслужба зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".
Расмуссен прокоментував операцію союзників, під час якої були завдані удари по позиціях хуситів у Ємені.
Данський міністр зазначив, що Данія підтримує операцію і підкреслив, що напади хуситів на комерційні судна не можуть залишитися без відповіді.
"Данія підтримає міжнародну оборонну коаліцію фрегатом", - зазначив Расмуссен.
Напередодні видання Politico повідомило, що ЄС має намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту суден у Червоному морі від нападів єменських повстанців-хуситів.
Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.
Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
|США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ціни виробників у США в грудні впали 3-й місяць поспіль - на 0,1% м/м
|Швейцарський банк закрив своє представництво і пішов з Росії
|До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
|КНР обіцяє придушити будь-які потуги до незалежності Тайваню
|Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України
|Демократи США відкинули вимоги Джонсона для схвалення нової допомоги Україні
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault