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АНАЛІТИКА

Данія відправить фрегат у Червоне море

 

Данія оголосила про наміри відправити фрегат в Червоне море, щоб підтримати міжнародну коаліцію, яка захищає судна від нападів хуситів.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, слова якого наводить пресслужба зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Расмуссен прокоментував операцію союзників, під час якої були завдані удари по позиціях хуситів у Ємені.

Данський міністр зазначив, що Данія підтримує операцію і підкреслив, що напади хуситів на комерційні судна не можуть залишитися без відповіді.

"Данія підтримає міжнародну оборонну коаліцію фрегатом", - зазначив Расмуссен.

Напередодні видання Politico повідомило, що ЄС має намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту суден у Червоному морі від нападів єменських повстанців-хуситів.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
Ключові теги: Данія
 

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