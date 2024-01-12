ЄС виділив 126 млн євро на розширення румунських портів для української продукції

Європейська комісія виділила 126 млн євро для інвестицій у румунські порти, що зіткнулися зі збільшенням торгових потоків з України. Це полегшить торгівлю України відповідно до цілей плану дій ЄС "Шляхи солідарності", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Попередньо Румунія надала Єврокомісії плани підтримки компаній у румунських портах, які готові інвестувати у додаткові вантажно-розвантажувальні чи складські потужності для перероблення вантажів з України.

У межах схеми по 10 млн євро грантів отримають логістичні компанії в портах Констанца, Галац, Джурджулешти, на каналі Дунай - Чорне море (Поарта-Альба, Мідія та Наводарі, в Сулинському каналі).

Єврокомісія вважає, що фінансова допомога компаніям у румунських портах необхідна та доречна, оскільки ані ринковий інвестор, ані будь-яка фінансова установа не профінансували б її на комерційних умовах через невизначеність, пов'язану з агресією Росії.

Допомога є пропорційною та обмежується мінімумом, необхідним для стимулювання інвестицій. Оператори можуть отримати тільки ту допомогу, яка необхідна для покриття додаткових витрат на обладнання та складські приміщення для обробки вантажів, що відхиляються від їх звичайних торгових маршрутів.

Позитивний ефект допомоги переважає будь-які потенційні негативні наслідки для конкуренції та торгівлі між державами - членами ЄС. Відповідні торгові потоки природно з'явилися в географічно найближчих до України портах і зникнуть після війни, вважають у Єврокомісії.

"Ця схема в 126 млн євро дозволить Румунії скоротити вузькі місця, що виникли через раптове збільшення кількості товарів, що прибувають до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря. Допомога допоможе портовим операторам обробляти та зберігати вантажі, зменшуючи блокаду, спричинену війною Росії проти України. Це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не порушуючи водночас конкуренцію на єдиному ринку", - прокоментувала Маргрет Вестагер, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з конкурентної політики.