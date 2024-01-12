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АНАЛІТИКА

Відновлювана енергетика б'є рекорди 22 рік поспіль, найбільше зростання в Китаї – IEA

 

Потужності відновлюваних джерел енергії у світі в 2023 році зросли на 50%, досягнувши майже 510 гігават (ГВт), що стало рекордом 22-й рік поспіль. Три чверті доданих потужностей припадає на сонячні батареї, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

За умови збереження темпів потужність таких джерел може збільшитись у 2,5 раза до 2030 року. Однак це все одно нижче за цілі, поставлені на Конференції ООН зі зміни клімату COP28.

Найбільше зростання відбулося у Китаї, де у 2023 році було введено в експлуатацію стільки ж сонячних батарей, скільки і в усьому світі у 2022 році. Водночас введення вітрової енергії в Китаї зросло на 66% у річному обчисленні.

Зростання потужностей відновлюваної енергетики в Європі, США та Бразилії також досягло рекордного рівня.

Відновлювана енергетика б'є рекорди 22 рік поспіль, найбільше зростання в Китаї – IEA

 

Зростання Китаю було настільки швидким, що IEA підвищило шестирічний прогноз чистої енергетики для країни на 64%. Агентство вважає, що з 2023 до 2028 року Китай встановить відновлювані джерела енергії загальною потужністю на 30% більше, ніж у решти країн світу, разом узятих. Вона становитиме 2,1 теравата (ТВт) проти 1,6 ТВт у всьому світі.

Сонячні установки на дахах є ключем до зростання енергетичного сектору, як у Китаї, вважає агентство. За даними IEA, так званий сектор розподіленої сонячної енергії зросте більш ніж на 200% у період із 2023 до 2028 року проти попередніх шістьох років, перевищивши приріст вітрової енергії.

Отримання енергії від вітрових електростанцій зростає повільнішими темпами через проблеми з ланцюжками постачання, інфляцію та подорожчання кредитів. Через це під загрозою опинилися проєкти в Європі та США, де взимку недостатньо сонячного світла, а потреби енергії в цю пору року максимальні.

Щоб світ зміг досягти кліматичних цілей, необхідно прискорити зростання вітроенергетики, особливо в таких місцях, як Північна Європа, де взимку мало сонячного світла, тоді як попит на електроенергію досягає піка.

Відновлювана енергетика б'є рекорди 22 рік поспіль, найбільше зростання в Китаї – IEA

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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