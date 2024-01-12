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Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:39 12.01.2024 |
Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила, що переобрання Дональда Трампа президентом США становитиме загрозу для Європи.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
"Якщо ми виносимо уроки з історії, а я маю на увазі те, як він (Трамп) провів перші чотири роки своєї каденції, то це, безумовно, загроза", - сказала Лагард в інтерв'ю телеканалу France 2.
На підтвердження своїх слів глава Європейського центрального банку вказала на політику експрезидента Сполучених Штатів щодо НАТО та боротьби зі зміною клімату.
"Ви тільки подивіться на торгові тарифи, ви тільки подивіться на його зобов'язання щодо НАТО, ви тільки подивіться на його ставлення до боротьби зі зміною клімату", - зазначила Лагард.
Раніше на запитання про те, якою є його позиція щодо НАТО, Трамп заявив, що це залежить від того, чи будуть вони інші держави Альянсу ставитися до США належним чином
Питання про ставлення експрезидента до НАТО виникло після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.
Після заяви Бретона у передвиборчій кампанії президента США Джо Байдена розкритикували Дональда Трампа, який під час перебування в Білому домі обіцяв залишити Європу сам на сам, якщо на неї нападуть.
Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.
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