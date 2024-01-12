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Артур Еш
Ердоган випадково розкрив обличчя сотень офіцерів розвідки Туреччини: подробиці
10:51 12.01.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган видалив твіт, що містив фотографії виступу перед сотнями офіцерів турецької розвідки. Він міг ненавмисно поставити під загрозу їхню безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.
Зазначається, що він виступав у Національному розвідувальному управлінні, штаб-квартирі Массачусетського технологічного інституту (MIT). Публікацію з фотографіями довелося видалити, оскільки на фотографіях були обличчя сотень співробітників агентства.
"Оскільки особи співробітників MIT були розкриті, виникли величезні ризики для безпеки. Персонал, який бере на себе відповідальність усередині країни і за кордоном, може стати мішенню іноземних спецслужб і терористичних організацій", - сказав аналітик з безпеки Бурак Йилдирим.
За словами Йилдирима, через необережний вчинок Ердогана під загрозу було поставлено як особисту безпеку офіцерів розвідки, так і операції MIT та сімей офіцерів.
"Можуть існувати ризики не тільки для безпеки життя, а й для діяльності установи. Сім'ї цих співробітників, якщо такі є, також можуть піддаватися різним ризикам. Співробітники установ можуть стати об'єктом шантажу з боку своїх сімей і родичів", - сказав Йилдирим.
Не всі фотографії було видалено
Після реакції в соціальних мережах президент Ердоган видалив твіт. Однак міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч також поділився фотографіями з конференц-залу і не видалив свій твіт.
Замість цього Тунк відредагував свій твіт і видалив критичні фотографії, але більш ранню версію твіту все ще можна побачити, якщо користувачі вирішать переглянути стару версію, яка являє собою нову функцію, представлену соціальною мережею X.
Відредагований твіт Тунка подивилися як мінімум 49 000 користувачів. Аналітик із безпеки Йилдирим сказав, що це можна розглядати як невелику помилку, але вона таїть у собі серйозні ризики.
У 2020 році турецькі суди розпорядилися заарештувати кількох журналістів за розкриття особи польового офіцера MIT, який служив і загинув у Лівії.
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