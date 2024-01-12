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Президент Польщі оголосив про рішення помилувати узятих під варту ексголову МВС і його заступника
09:30 12.01.2024 |
Президент Польщі Анджей Дуда в четвер заявив, що розпочинає процедуру помилування колишнього голови МВС країни Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсика, повідомляє агентство Bloomberg.
Відповідну заяву Дуда зробив під час телевізійного звернення, поруч із ним перебували дружини цих двох ув'язнених.
За даними агентства, президент Польщі висловив сподівання, що помилування допоможе "пом'якшити напруженість", що виникла в Польщі. Повідомлень про те, як ставляться до таких намірів в уряді Польщі, поки що не надходило.
Камінського і Вонсика затримали раніше цього тижня в президентському палаці у Варшаві, куди вони прибули на запрошення президента країни Анджея Дуди. Вони керували МВС у колишньому польському уряді. Їх визнали винними в перевищенні повноважень у межах справи, що стосувалася подій ще 2007 року. У 2015 році Дуда амністував обох. Однак у нинішньому польському уряді запевняють, що глава держави не мав права цього робити.
Дуда підтримував курс колишнього уряду Польщі на чолі з партією "Право і справедливість". Зараз у Польщі новий уряд на чолі з Дональдом Туском.
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