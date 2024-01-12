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АНАЛІТИКА

Понад сотню високоточних боєприпасів випустили ВПС США та їхні союзники по 16 цілях хуситів у Ємені

 

США та їхні союзники в ніч на п'ятницю завдали понад 60 ударів по 16 цілям хуситів у Ємені, повідомляє командування американських ВПС.

"По командних вузлах і вузлах управління, складах боєприпасів, виробничих об'єктах і пунктах запусків ракет, системах ППО (хуситів) випущено понад сотню високоточних снарядів. Нанесено понад 60 ударів, яких зазнали цілі в 16 місцях", - ідеться в повідомленні.

"Ми залишаємося відданими захисту наших значущих партнерів на Близькому Сході від підтримуваних Іраном угруповань, зокрема й хуситів, і від загроз, які вони становлять для регіональної стабільності та безпеки", - прокоментував ці удари командувач ВПС у Центральному командуванні США Алекс Гринкевич.

Телеканал CNN повідомив раніше, що одними з основних цілей авіаударів стали єменські аеропорти.

Зокрема, атак зазнали міжнародний аеропорт Ходейда на заході Ємену, міжнародний аеропорт Таїз та прилеглі до них райони, а також райони на південному заході Ємену й аеропорт, що обслуговує місто Абс на північному заході Ємену.

Ударів зазнали також авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани та табір хуситів у північній єменській провінції Сааде.

Американський президент Джо Байден зазначив, що удари США є "прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі".

Як нагадав американський лідер, понад 50 країн постраждали внаслідок 27 нападів хуситів на міжнародне комерційне судноплавство.

Байден заявив, що цілеспрямовані удари США та Великої Британії є "чітким сигналом про те, що США та партнери не терпітимуть нападів на персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі".

"Я без вагань за необхідності вживу подальших заходів щодо захисту наших людей і вільної міжнародної торгівлі", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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