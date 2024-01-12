США вимагають від Ірану негайно звільнити грецький танкер, захоплений біля Оману

Сполучені Штати засудили захопленням Іраном грецького нафтового танкера St Nikolas біля берегів Оману й зажадали, аби він негайно звільнив судно з екіпажем.

Про це на брифінгу 11 січня заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє "Європейська правда".

Представник Дерджепу підкреслив, що іранська влада "повинна негайно звільнити судно та його екіпаж".

"Це незаконне захоплення комерційного судна є лише останньою дією самого Ірану або за його сприяння, спрямованою на підрив міжнародної торгівлі. Такі дії лише додадуть невизначеності для комерційного судноплавства, регіональної та світової економіки", - додав він.

На питання про кроки, які США можуть вжити в разі відмови Ірану відпустити танкер, Патель ухилився від конкретних заяв.

"Важливо чітко заявити, що Сполучені Штати продовжують рішуче дотримуватися наших санкцій щодо Ірану", - зазначив речник Державного департаменту.

Раніше Військово-морські сили Ірану заявили, що взяли під свій контроль судно St Nikolas, яке належить Греції та ходить під прапором Маршаллових островів. На його борту перебували 19 членів екіпажу - 18 філіппінців і один громадянин Греції, капітан, а воно перевозило 145 тисяч кубометрів нафти з Іраку до Туреччини.

Раніше відомий як Suez Rajan, танкер був арештований США минулого року під час перевезення понад 980 тисяч барелів іранської непереробленої нафти. Штати стверджували, що це була контрабандна нафта, яка прямувала до Китаю в порушення санкцій.

Інцидент із танкером відбувається на тлі все частіших атак підтримуваних Іраном єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі, що подається як протидія Ізраїлю у відповідь на його військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.