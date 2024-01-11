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АНАЛІТИКА

Іран захопив танкер з іракською нафтою, що йшов до Туреччини

 

Іран захопив в Оманській затоці танкер St Nikolas під прапором Маршаллових Островів, який ішов до Туреччини з вантажем іракської нафти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на медіа Ірану.

За даними британської компанії з морської безпеки Ambrey, танкера St Nikolas було взято на абордаж озброєними людьми, коли він проходив недалеко від оманського міста Сухар. Після захоплення він попрямував із відключеною системою стеження у напрямку іранського порту Бандар-е-Джаск.

Іранські державні медіа опублікували заяву Збройних сил про те, що "ВМС іранської армії оголосили про захоплення американського нафтового танкера в Оманській затоці на підставі судової ухвали".

Reuters зазначає, що незрозумілі підстави, за якими танкер названий "американським".

У 2023 році St Nikolas, який тоді ходив під назвою Suez Rajan, був конфіскований США за порушення санкцій. Як заявили в США, за допомогою судна іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) намагався переправити контрабандну іранську нафту до Китаю. Після конфіскації судна Іран попередив США, що "це не залишиться без відповіді".

У компанії-операторі Empire Navigation (Греція) повідомили Reuters, що танкер завантажив 145 000 тонн нафти в іракському порту Басра і мав пройти через Суецький канал до Аліаги в Туреччині (він був зафрахтований турецьким нафтопереробним заводом Tupras). У компанії підтвердили, що втратили зв'язок із судном. На борту танкера перебуває екіпаж із 19 осіб, зокрема 18 громадян Філіппін та один громадянин Греції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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