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Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією ще на місяць
17:32 11.01.2024 |
Уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо, кордони будуть закриті до 11 лютого.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Національна безпека є найважливішим питанням для Фінляндії", - заявила вона, пояснюючи ухвалене рішення.
При цьому міністр додала, що причини рішення про закриття кордону залишаються незмінними, і зміни ситуації не передбачається.
Закриття кордону Фінляндії із РФ
30 листопада влада Фінляндіївирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ . Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.
Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити його закриття.
13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.
9 січня у ЗМІ з'явилася інформація, що Фінляндія може продовжити закриття кордону з Росією.
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