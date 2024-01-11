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Артур Еш
У Казахстані запевняють, що жодного відправлення підсанкційних товарів до РФ за пів року не було
16:59 11.01.2024 |
Міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Арман Шаккалієв запевнив, що жодного випадку відправки підсанкційних товарів подвійного призначення казахстанськими компаніями в Росію за пів року виявлено не було.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал Власть.
За словами Шаккалієва, міжнародний спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван, який перебував із візитом у Казахстані, був задоволений рівнем виконання міжнародних зобов'язань з експортного контролю казахстанськими компаніями. Міністр зазначив, що в країні спостерігається динаміка зниження поставок товарів, включених у список санкцій, з Казахстану до РФ.
На питання, чи є компанії, які постачають до РФ товари в обхід санкцій, глава Мінторгівлі відповів, що впродовж останніх шести місяців не було компаній, які порушують обмеження та за якими наглядають західні партнери.
«Тому якихось компаній, які з'явились (і поставляли підсанкційні товари в Росію - ред.) за півроку - таких немає», - заявив Шаккалієв журналістам.
Політик підкреслив, що у Міністерстві фінансів та Міністерстві промисловості є спеціальна комісія, яка займається питаннями дотримання міжнародних обмежень, і що «сьогодні Казахстан виконує свої зобов'язання належним чином».
Водночас Шаккалієв визнав, що товарообіг між Казахстаном та РФ був, але списки заборонених для експорту товарів коригуються відповідно до застосованих західних санкцій.
«Товарообіг був, ми це не приховуємо, але з боку наших західних партнерів, інтеграційних об'єднань списки коригуються. Тому вони коригуються і в нас - перелік продукції, що підлягає експортному контролю», - сказав він.
У жовтні 2023 р. Казахстан запровадив заборону на експорт у Росію 106 видів товарів, включно з технологічними, що можуть використовуватися росіянами у військових цілях.
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