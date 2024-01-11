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Торік доходи російського нафтогазового бюджету впали на 24%
16:24 11.01.2024 |
Доходи від продажу нафти і газу для федерального бюджету росії минулого року впали приблизно на 24%, до 8,822 трлн рублів ($99,4 млрд). Про це свідчать дані міністерства фінансів країни.
Однак уряд рф заявив, що очікує відновлення доходів до 11,5 трлн рублів 2024 року, оскільки росії вдалося переспрямувати нафту, яку вона раніше продавала в Європу, до Китаю й Індії.
російський віце-прем'єр алєксандр новак заявив, що минулого місяця частка Європи в російському експорті сирої нафти впала лише до 4-5% з приблизно 40-45%.
Західні санкції, такі як обмеження цін і ембарго на морський експорт нафти, а також закриття газопроводів Nord Stream до Європи, які були підірвані у вересні 2022 року, зменшили прибутки росії від енергії.
Зі слів трейдерів, санкції також вплинули на збільшення витрат для російських експортерів.
У грудні доходи від нафти і газу скоротилися до 650,5 млрд рублів з 961,7 млрд рублів у листопаді, показують дані міністерства фінансів рф у четвер.
Очікування Reuters щодо доходів минулого місяця склали 719 млрд рублів.
Загалом на 2023 рік уряд росії заклав у федеральний бюджет 8,939 трлн рублів від продажу нафти й газу, або понад 34% від загального доходу бюджету, порівняно з 11,586 трлн рублів 2022 року, коли ціни на нафту були вищими.
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