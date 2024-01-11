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ООН проситиме в донорів понад 3 мільярди доларів на гуманітарну допомогу Україні
15:58 11.01.2024 |
Агентства Організації Об'єднаних Націй наступного тижня попросять 3,1 мільярда доларів для фінансування допомоги Україні цього року.
Про це повідомила директорка Відділу операцій та пропаганди Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну, передає Reuters.
"Оскільки війна в Україні не припиняється, що призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - сказала чиновниця.
Вона додала, що план реагування ООН на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з Агентством ООН у справах біженців, має на меті зібрати 3,1 мільярда доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.
За даними ООН, понад 14,6 мільйонів людей, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії. Конфлікт також змусив близько 6,3 мільйона людей покинути країну.
Чотири мільйони людей, у тому числі майже мільйон дітей, залишаються внутрішньо переміщеними особами.
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