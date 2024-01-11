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АНАЛІТИКА

В ЄС пообіцяли виробити мільйон снарядів для України до весни

 

В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що наразі процес загальмувався.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель на брифінгу в Брюсселі у четвер.

"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", - зазначила вона.

Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з існуючих запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", - пояснив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Естонію тиснути на ЄС щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Раніше у Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на оборонно-промисловий комплекс для нарощення виробництва снарядів для України.
Ключові теги: ЄС
 

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