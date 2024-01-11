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АНАЛІТИКА

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Про це заявив Сійярто, слова якого наводить телеканал ATV, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, зустріч із Кулебою відбудеться 29 січня. На ній обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.

"Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації", - сказав Сійярто.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Очільник угорського МЗС додав, що хоче розглянути з Кулебою, яку роботу необхідно проробити для проведення зустрічі лідерів.

Раніше в Офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. Серед іншого, ведуться переговори про організацію зустрічі президента Володимира Зеленського з Орбаном.

Раніше Зеленський заявив, що під час короткої зустрічі в Аргентині він просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

Ключові теги: Угорщина
 

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