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Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря
13:33 11.01.2024 |
Туреччина, Болгарія і Румунія в четвер підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками по НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами.
"Ми спільно вирішили підписати протокол між трьома країнами з метою більш ефективної боротьби з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом поліпшення нашої існуючої тісної співпраці і координації", - сказав Гюлер на пресконференції в Стамбулі з міністром оборони Румунії Анжелом Тилваром і заступником міністра оборони Болгарії Атанасом Запряновим.
Гюлер припустив, що інші країни могли б взяти участь у розмінуванні після закінчення війни.
Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, в тому числі для суден, що перевозять зерно з України.
Раніше в уряді Болгарії наголошували, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря, як очікується, допоможе поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.
Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.
Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент РФ Владімір Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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