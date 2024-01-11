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АНАЛІТИКА

Глобальні потужності «зеленої» енергетики зросли на 50%: досягнення кліматичних цілей стало реальним

 

Глобальні потужності відновлюваної енергетики у 2023 році зросли найшвидшими темпами за останні 20 років, завдяки чому світ може досягти ключової кліматичної цілі Cop28 до кінця десятиліття.

Про це йдеться у світі Міжнародного енергетичного агентства, передає The Guardian.

Світова відновлювана енергетика зросла на 50% минулого року до 510 гігават (ГВт) у 2023 році, 22-й рік поспіль збільшення потужностей відновлюваних джерел встановило новий рекорд.

Таке вражаюче зростання пропонує "реальний шанс" для того, щоб світові уряди виконали обіцянку, узгоджену на кліматичних переговорах Cop28 у листопаді. А саме потроїти потужності відновлюваної енергії до 2030 року, щоб значно скоротити споживання викопного палива.

Сонячна енергія становила три чверті нових потужностей відновлюваної енергії, встановлених у всьому світі минулого року. Більшість нових сонячних електростанцій у світі було побудовано в Китаї, який минулого року встановив більше сонячної енергії, ніж у всьому світі, незважаючи на скорочення субсидій у 2020 і 2021 роках.

Рекордні темпи зростання в Європі, США та Бразилії дозволили відновлюваним джерелам енергії випередити вугілля як найбільше джерело світового виробництва електроенергії до початку 2025 року. Згідно з прогнозами, до 2028 року на відновлювані джерела енергії припадатиме понад 42% світового виробництва електроенергії.

Потроєння глобальної відновлюваної енергії до кінця десятиліття, щоб допомогти скоротити викиди вуглецю, є однією з п'яти основних кліматичних цілей, покликаних запобігти різкому глобальному потеплынню, поряд із подвоєнням енергоефективності, скороченням викидів метану, переходом від викопного палива та збільшенням фінансування нових і економіки, що розвиваються.
За матеріалами: Економічна правда
 

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