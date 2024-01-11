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Президент Азербайджану: Основні умови для мирної угоди з Вірменією вже створені
11:31 11.01.2024 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що зараз вже створені основні умови для підписання мирного договору з Вірменією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Алієв заявив в інтерв'ю місцевим телеканалам, яке цитує АЗЕРТАДЖ.
За словами Алієва, Вірменія хоче, щоб у цього мирного договору були гаранти, однак в Баку не погоджуються із цим.
Він зазначив, що це буде мирний договір, який підпишуть дві суверенні держави.
"Нам там не потрібні жодні гаранти, і якщо він буде підписаний у двосторонньому форматі, то має бути підписаний. Якщо хтось хоче допомогти, то ми не заперечуємо і проти цього. Однак ця допомога не повинна бути примусовою", - сказав президент Азербайджану.
Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.
Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.
Прогрес у налагодженні взаємин двох країн відбувається після того, як 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.
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