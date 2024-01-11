Глава МЗС Німеччини: Європа стурбована напруженістю між Китаєм і Філіппінами

Європа стурбована розвитком подій у Південнокитайському морі, де останнім часом загострилася напруженість між Філіппінами та Китаєм.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка перебуває з візитом на Філіппінах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми віддані міжнародному порядку, заснованому на правилах", - заявила Бербок на брифінгу після зустрічі з філіппінським колегою Енріке Манало в Манілі.

Китай, який претендує майже на всю акваторію Південнокитайського моря, останніми роками вдається до все більш агресивних дій у цьому регіоні.

Ця територія є предметом суперечки між Китаєм і Філіппінами протягом десятиліть. Окрім геополітичних питань, суперечка стосується рибальських угідь, сировини (нафти і природного газу), а також безпеки морських шляхів.

У 2016 році міжнародний суд у Гаазі визнав незаконними претензії Китаю на 90% Південнокитайського моря, але Пекін не визнає це рішення.

Натомість в останні роки Китай побудував на підводних рифах у спірних водах кілька штучних островів із військовими об'єктами.

У грудні берегова охорона Філіппін спрямувала кораблі до Південнокитайського моря після того, як помітила "тривожне" збільшення кількості китайських кораблів біля рифу в межах своєї виключної економічної зони.

В'єтнам, Малайзія, Бруней і Тайвань також мають претензії на 3,5 мільйона квадратних кілометрів морської акваторії, яка вважається багатою на природні ресурси.

Як повідомляє dpa, Бербок 11 січня розпочинає дводенний візит до Південно-Східної Азії з першою зупинкою на Філіппінах.

Очільниця німецького МЗС прагне розібратися в територіальних суперечках у Південнокитайському морі на тлі дедалі агресивнішої політики Китаю.

Перед цим Бербок перебувала з візитом на Близькому Сході. Зокрема, вона заявила, що підтримуваний Іраном ліванський радикальний рух "Хезболла" та хусити повинні припинити небезпечну "гру з вогнем" на Близькому Сході.