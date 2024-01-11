Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Азербайджану каже, що Франція готує Вірменію до чергової війни

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв накинувся зі звинуваченнями на адресу Франції, яка, на його думку, "сприяє ескалації на Кавказі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Алієв заявив в інтерв'ю місцевим телеканалам, яке наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ.

Зокрема, азербайджанський президент незадоволений тим, що Франція надає озброєння Вірменії. Він вважає ці дії спробою "тримати нас під постійним тиском".

"Франція - це країна, яка сьогодні озброює Вірменію, обнадіює її, навчає її військовослужбовців і готує їх до чергової війни. Тому, коли я сказав, що політика Франції сприяє ескалації напруженості на Кавказі, я мав на увазі саме це", - сказав Алієв.

Баку, як відомо, давно активно критикує Париж через підтримку Вірменії, а також гостру риторику в бік Азербайджану з огляду на його дії в Нагірному Карабаху.

Наприкінці грудня країни обмінялись висланням двох дипломатів.

А нещодавно в Азербайджані затримали французького громадянина за підозрою у шпигунстві.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1923
  0,0330
 0,09
EUR
 1
 41,8015
  0,0170
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3732  0,01 0,03 39,0972  0,11 0,28
EUR 42,0880  0,08 0,19 42,9360  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0300  0,16 0,42 38,1000  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес