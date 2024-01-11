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Затятий критик Трампа призупинив участь у президентських перегонах в США, - NYT
09:07 11.01.2024 |
Колишній губернатор штату Нью-Джерсі та один із керівників Республіканської партії Кріс Крісті призупинив свою президентську кампанію. Політик відомий своїми глузливими та критичними висловлюваннями на адресу Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Крісті ухвалив таке рішення під тиском своєї партії у середу, 10 січня.
"Сьогодні мені стало зрозуміло, що у мене немає шляху до перемоги в номінації. Тому сьогодні я призупиняю свою кампанію на пост президента США", - сказав він на заході у місті Віндхем, штат Нью-Гемпшир.
Це рішення фактично завершує етап президентської боротьби республіканців, усуваючи з поля найагресивнішого опонента Трампа. Крісті був єдиним помітним претендентом, який стверджував, що Трамп не придатний для роботи на посаді. Це твердження з самого початку фактично прирекло його кандидатуру на поразку.
Вихід політика з президентської гонки був ненадовго затьмарений, коли його спіймали на гарячому мікрофоні, де він відверто обговорював двох своїх суперників, - Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса.
"Її (Хейлі, - ред.) викурять, і ми з вами це знаємо. Вона не готова до цього", - сказав Крісті.
"ДеСантіс подзвонив мені, скам'янілий", - додав він.
Як зазначає NYT, пан Трамп негайно вхопився за ці зауваження, написавши у соцмережі Truth Social, що меседжі пана Крісті про пані Гейлі були "дуже правдивим твердженням".
Вибори у США і проблеми з висуванням Трампа
Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.
Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, балотувалися ще сім кандидатів. Після вибуття Кріса Крісті, їх стало шість. Одним з головних фаворитів республіканців, окрім Трампа, вважають Ніккі Гейлі.
28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Белоуз зазначила, що рішення обумовлене 14-ю поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.
20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.
Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.
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