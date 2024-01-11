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Байден планує відправити делегацію США на Тайвань, - FT
22:51 10.01.2024 |
Президент США Джо Байден планує відправити на Тайвань делегацію з колишніх американських високопосадовців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Financial Times.
Як пише видання, адміністрація Байдена запропонувала очолити двопартійну делегацію колишньому заступнику держсекретаря від Демократичної партії Джеймсу Стайнбергу та колишньому раднику з питань національної безпеки Республіканської партії Стівену Гедлі.
Всього до делегації буде входити п'ять осіб.
Раніше Байден вже відправляв делегації на Тайвань, однак ці відрізняється тим, що буде відправлена відразу після виборів на Тайбеї.
Попередні делегації мали показати Тайваню підтримку від США. Однак візит нової делегації США може негативно вплинути на відносини Тайваню та Китаю.
Як зазначає джерело FT, рішення Байдена щодо делегації було ризикованим кроком, який може мати зворотний ефект.
"Головною метою США в цей чутливий час має бути заохочення Пекіна і Тайбея до стриманості. Відправлення делегації такого високого рівня виглядає як ведмежі обійми Тайбею, що дає Пекіну прикриття для надмірної реакції. Нам потрібні більш тонкі дії, щоб бути ефективними", - пише видання.
Конфлікт Тайваню та Китаю
Варто пояснити, що Китай розглядає Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
Нещодавно стало відомо про відновлення військової активності Китаю поблизу острівної країни, а китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з КНР. Зокрема останній пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова.
У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини її країни із Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".
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