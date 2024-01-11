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Індійські НПЗ відмовляються від російської нафти на користь аравійської, – Reuters
15:56 10.01.2024 |
Два індійських державних нафтопереробних заводи (НПЗ) планують збільшити імпорт нафти із Саудівської Аравії після того, як королівство знизило ціну на неї на лютий до найнижчого рівня за останні 27 місяців.
Найбільший у країні НПЗ Indian Oil та і Bharat Petroleum Corp розглядають можливість придбати у саудівської Saudi Aramco по 1 млн барелів нафти, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Один із співрозмовників агентства пояснив, що Indian Oil прагне імпортувати більше нафти із Саудівської Аравії та Західної Африки у тому числі через проблеми з розрахунками за російську нафту.
Раніше цей індійський НПЗ отримував 6-7 танкерів російської нафти щомісяця за угодою з "Роснєфтью".
За словами джерела агентства, нафтопереробник може попросити про додаткові поставки згідно з умовами угод із західноафриканськими виробниками Нігерією та Анголою, щоб компенсувати обсяги російської нафти.
Індія - третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, Росія після запровадження міжнародних санкцій стала найбільшим постачальником сировини до цієї країни, відтіснивши Ірак та Саудівську Аравію. Російська нафта експортується до Індії зі знижкою.
Однак минулого грудня експорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня з січня 2023 року. Це сталося через проблеми з оплатою, оскільки Вашингтон посилив контроль за дотриманням обмеження цін на російську нафту, стверджував Bloomberg. Влада Індії пояснювала зменшення імпорту нафти з РФ недостатнім розміром знижок.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 року експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, до 90% постачань тепер припадає на Індію та Китай.
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